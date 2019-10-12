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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla telefonla görüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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