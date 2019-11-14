Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik

7 saat önce

ABD seyahatinin hemen sonrasında maçı izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla alakalı olarak, "Gerçekten uzun, yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik, System.String[]

ABD seyahatinin hemen sonrasında maçı izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla alakalı olarak, "Gerçekten uzun, yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik" ifadelerini kullandı.


"ŞENOL HOCAMIZI, SPORCULARIMIZI VE FEDERASYONU KUTLUYORUM"


Milli takımın önünde Andorra maçı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, "Şu anda Fransa ile yarışıyoruz, onların da Arnavutluk'la maçı var. Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Bununla birlikte Fransa maçı ne olur onu bilemiyoruz. Onlarınki geç başlıyor. Çok genç, dinamik bir takımımız var. Gerek defansta, gerek ofansif olarak da ani olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Ben başta tabii ki Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçı da kazanıp, yolumuza devam edelim diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:26 
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