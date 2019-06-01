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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİNİBÜS DURAĞI ZİYARETİ

44 dakika önce

Haber: İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİNİBÜS DURAĞI ZİYARETİ, System.String[]

Haber: İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Gebze- Harem minibüs durağını ziyaret etti. Şoförlerle çay içip sohbet eden Erdoğan, bir gencin rica etmesi üzerine yakını ile görüntülü konuştu. Çocuklara oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağındaki yavru köpekle yanına oturan bir gençle de sohbet etti. Yakındaki bir büfeyi de ziyaret eden Erdoğan, burada Zeki Kaya isimli minibüs şoförünün gömlek cebindeki sigara paketini gördü. Erdoğan, paketi eline alarak Kaya'dan sigarayı bırakmasını istedi. "Sigara içmek öldürür" yazısını okuyan Erdoğan, "Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum" dedi. Kaya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakacağının sözünü verdi.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
Gebze, Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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