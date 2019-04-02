Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Miraç Kandili mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Miraç Kandili mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İslam Aleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:32 Kaynak: DHA

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