Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Miraç Kandili mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, resmi Twitter
hesabından Miraç Kandili
mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
yaptığı paylaşımda, "İslam Aleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:32 Kaynak: DHA
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