Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. Ayeti de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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