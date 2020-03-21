Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. Ayeti de yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:16 Kaynak: AA

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