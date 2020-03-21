Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

20 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.


Miraç Kandili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:54 Kaynak: DHA

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