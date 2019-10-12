Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed bebeğin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/ PKK'lı teröristlerce Şanılurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'in ailesiyle telefonda görüşerek, "Rabbim sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçerek burada, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit edilen 9 aylık Suriyeli Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü.

Aileye başsağlığı dileyen Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak aileyle konuşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Hani ve eşi Fatina'ya sabırlar diledi.

Ailenin Arapça konuşarak halini soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok mahzunuz, çok üzgünüz başınız sağ olsun diyorum. Rabbim sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

Aile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah seni korusun." diye yanıt verdi.

Muhammed Omar'in ismi yaşatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da görüştüğü aileye, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidinin 9 aylık bebek Muhammed Omar olduğunu söyledi.

Ailenin yaralı olan "Hale" ve "Yasmin" isimli kızlarının sağlık durumunu soran Bakan Soylu, "Herkes elinden geleni yapıyor, doktorlar da elinden geleni yapıyor. Biz sizinle birlikteyiz. Sayın Valimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hepimiz sizinle birlikteyiz. Cumhurbaşkanımıza çocuğunuzun şehadet haberini ben verdim, çok üzüldü. Allah sabır versin inşallah, Allah bizi mahcup etmesin hem insanlığa, hem İslam alemine mahcup etmesin." dedi.

Bakan Süleyman Soylu, ailenin yaralı olan ve hastanede tedavi olan 2 çocuğunun da durumuyla ilgili gereken her türlü şeyin yapılmasını istedi.

Bakan Soylu'ya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, İbrahim Yıldız, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilgililer eşlik etti.