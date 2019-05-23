Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:45 Kaynak: İHA
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi
ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok