Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:45 Kaynak: İHA
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