Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek.Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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