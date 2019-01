Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç Operasyonu Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mümbiç için askerliği hazırlıklarımızı tamamladık. Diğer taraftan Amerika'yla diplomasi devam ediyor, koalisyon güçleri ile devam ediyor ve bunları yakın takip de devam edeceğiz. Oldu oldu olmadı bir gece ansızın oraya da gideriz" dedi.



Gaziantep'te partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ilk bölümünde, yapılan icraatlar hakkında bilgi vererek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, "Gaziantep'te ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şehit yakınlarımıza gazilerimize engellerimize yaşlılarımıza bu kadar kıt ne kadar kaynak aktardık biliyor musun yaklaşık 4 katrilyon kaynak aktardık bay Kemal bunlardan haberin var mı? Bay Kemal'a sorarsan, hiçbir destek verilmiyor, sefalet içinde. Ben sana resmi rakamları veriyorum, bay Kemal" dedi.



Hızlı tren projesi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep-Osmaniye-Adana-Mersin Hızlı tren projesi ile ilgili ise konuşmasında, "Projemizin inşası, etap etap devam ediyor bu hızlı tren hattına Nurdağı üzerinden Kahramanmaraş'a da bağlıyoruz. Ayrıca Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren projesinde etüt çalışmalarında sürüyor. Bir başka önemli ulaşım projemiz gazi ray hem metro standartlarında hem hiç bulaşma hem hızlı tren bağlantısıyla uluslararası ulaşıma hizmet edecek. Günde 358 bin yolcunun taşınmasını sağlayacak, 16 istasyonlu olarak devam ediyor. Bu CHP'nin yapacağı iş değil bu bizim yaptıklarımız" ifadelerini kullandı.



Sürücüsüz metro



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'na yapılacak yeni terminal binası ile ilgili de bilgi vererek, kentte sürücüsüz metro kurulacağını müjdeledi. Lojistik köy kurulacağını da vurgulayan Erdoğan, "Sürücüsüz metro projemizin inşaatına paylaşıyoruz. Gar-Düztepe-Şehir hastanesi arasında yer alacak, sürücüsüz metro hattına yakında başlıyoruz. Gaziantep havaalanı yolcu sayısı 223 bindi, geçtiğimiz yıl 2 milyon 655 bin kişi oldu. Laf değil icraat bay Kemal bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayalin bile ulaşamaz havalimanının kapasitesi yıllık 5 milyon yolcuya çıkartmak için yaptığımız yeni bir terminal binasıyla aprona inşallah seneye tamamlıyoruz Gaziantep'te 500 hektarlık bir alanda içinde her türlü lojistik hizmetin verildiği gümrük işlemlerinin yapılabildiği otoyol ve demiryolu bağlantısı ile olan bir lojistik köy kuruluyor. Tahsis ve imar çalışmaları bitti yakında inşasına başlıyoruz. Gaziantep'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Düzbağ projesini hayata geçirdik ülkemizin en büyük içme suyu projelerinden biridir. İş yapıyoruz, iş. Laf değil" şeklinde konuştu.



"Bölüşmenin bereketine, dayanışmanın gücüne inanıyoruz"



Türkiye'nin kardeş coğrafyalarla ilgili politikalarını anlamak isteyenleri Gaziantep'e davet eden Erdoğan, "Bizim gönül coğrafyamızın zenginliğinin en güzel örneklerinden biridir kendi sınırlarımız içindeki vatandaşlık kadar sınırlarımızın ötesindeki dostlarımızın ve kardeşlerimizin haklarını umutlarını onurlarını korumak görevimizdir. Türkiye'nin Suriye Irak, Kıbrıs Balkanlar Kafkaslar orta ve Güney Afrika politikalarını anlamak isteyenler gelip Gaziantep'e buradaki manzaraya baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine dayanışmanın gücüne inan artık inanan bir milletiz biz bir tas çorbayı Çanakkale'de nasıl bölüştüysek, burada da aynı şekilde bölüşüyoruz" dedi.



"Kardeşlerimizi zalimlerin insafına bırakamayız"



Suriyeli mültecilerle ilgili olarak da Erdoğan, "Siyasette, ekonomide, elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz burada huzur ve güven içerisinde yaşarken yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına bombalarından varil bombalarıyla bırakamayız. Kimiz zaman göstere göstere yaparız ama kimi zamanda sessizce yaparız ama mutlaka elimizden gelen gayreti ortaya koyarız ve bir gece ansızın gelir gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.



"Gençler, Türkiye'nin Suriye'de ne işi var onlara ne diyeceksiniz biliyor musunuz?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan,gençlere seslenerek, "Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var" diyenlere, şu cevabın verilmesini istedi:



"Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani ilişkileri olmayanlar 12 bin km öteden gelirken Türkiye'nin burada ne işi var diyorlar. Gençler, Türkiye'nin Suriye'de ne işi var onlara ne diyeceksiniz biliyor musunuz? 1998 yılında baba Esat'la o zaman bir Adana mutabakatı anlaşması imzalandı ve bu adam bu anlaşma hala icra edilmesi gereken anlaşmadır. Anlaşma metninin içinde bunlar vardır. 2001'de. Bu 2001'de aynı şekilde yenilenmiş yola devam edilmiş. Bu hala aynı hükmü icra ediyor" dedi.



"DEAŞ'a karşı, somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir"



ABD ve bazı ülkelerin DEAŞ'la mücadele bahanesi ile Suriye'de bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "DEAŞ'le mücadele için Suriye'de bulunan yavaşlayan ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyon Suriyeli kardeşimizin ölümüne doğrudan veya hatta dolaylı ortak oldular. Irak'ta aynı şekilde 35 yıldır milyonlarca masum insan hayatını kaybederken, bu ülkelerden kimin ne için geldi artık hatırlanmıyor. Bir terör örgütü olmanın yanında İslam'ın da en büyük düşmanı olduğunu gördüğümüz DEAŞ'a karşı, somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir. Mesela son iki yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık. Bunların 2 bin 300'ünü tutukladık. Suriye krizi başladığında bu yana Sınır dışı ettiğimizde DEAŞ'li sayısı 7 bindir. Sadece El Bab'da 3 bin DEAŞ'liyi imha ettik. Çeşitli ülkelerden 1 milyona yakın göçmeni yakaladık. 240 binin ülkelerine gönderdik. Halen ülkemizde 4 milyona yakın çoğu Suriyeli sığınmacı hayatını sürdürüyor. Buna karşılık koskoca Avrupa birliği birkaç yüz bin sığınmacıyı koyacak yer bulamıyor. Öyle ki bu yüzden Avrupa birliği ülkeler birbirlerine girdiler" şeklinde konuştu.



"Mesele DEAŞ meselesi değil"



Erdoğan, Suriye'de alçak senaryo ve karmaşık hesapların olduğunu vurgulayarak, "Demek ki mesele DEAŞ, Suriye meselesi değil. Burada alçak bir senaryo, derin bir oyun, karmaşık hesaplar var. Herkesin bir hesabı varsa unutmayın Allah'ın da bir hesabı var. Biz medeniyetimizin tarihimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği şekilde hem kendi hakkımızın kutlumızı korumayı dost ve kardeşlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Elbette ekonomik sıkıntılar olacak"



Türkiye'nin Suriye gibi politikalar nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sıkıntıları milletin alicenaplıkla göğüslediğini vurgulayan Erdoğan, "Elbette böylesine bir yükün ekonomik sosyal insani bir takım sıkıntılar olacak. Hamdolsun bugüne kadar milletimiz gerçekten çok büyük bir alicenaplıkla bu sıkıntıları göğüslemiş ve kendi dünyasında çözmeyi başarmıştır. Onun için Gaziantep'in bu süreçte ayrı bir yeri var. Siz başkasınız, siz kapılarınızı, gönlünüzün kapılarını bu muhacir kardeşlerimize açtınız. Allah sizlerden razı olsun" dedi.



Fırat'ın doğusu operasyonundan sonra ülkelerine dönecek Suriyeli sayısının milyonları bulacağını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"İnşallah Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz yerlere çoğaldıkça, Suriyeli yükümüz biraz daha hızlı bir şekilde hafifletecek. Şu ana kadar Suriye topraklarına geri dönen Suriyeli sayısı 300 bine yaklaştı. Fırat'ın doğusundaki yerleri de teröristlerden aldığımızda milyonlara varan sayıda Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine dönme imkanı bulacaktır. Tüm meselelerin çözümünde çok ciddi mesafe kat ettik.



Bir yandan Ruslarla, İranlı diğer taraftan Amerikalılarla. Tabi en başta Suriye'nin kendi halkıyla birlikte onları bu felaketten kurtarmakta kararlıyız. Önceliğimiz siyaset ve diplomasi yollarının sonuna kadar kullanmaktır. Mesela İdlib, meselesini bu şekilde çözüm yoluna soktuk. Eğer gidip de Rusya ile birlikte ortak operasyon yapmasaydık, kardeşlerimiz, 200 bin Suriyeli, İdlib'den nereye gelecekti, bizim topraklarımıza. Ama yaptığımız operasyon hamdolsun bu işi çözdü ve İdlibli kendi topraklarında kaldı. Şu anda aynı şekilde koruma güvenlik devam ediyor. Gerektiği almışsın askeri yöntemlerden kaçmayacağımızı Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını gösterdik."



Mümbiç operasyonu



Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek operasyon hakkında ise, "Mümbiç için askerliği hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen görüşmelerimizi yaptık. Diğer taraftan Amerika'yla diplomasi devam ediyor, koalisyon güçleri ile devam ediyor ve bunları yakın takip de devam edeceğiz oldu oldu olmadı bir gece ansızın oraya da gideriz bunun için bize belirli özet ve teklifleri verenleri biz bu bedeli öderiz ama istiklalinizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz" dedi.



Yeni bir seferberlik müjdesi



Türkiye'deki oda ve borsa temsilcileri ile yaptığı toplantıda yeni bir seferberlik başlattığını belirten Erdoğan, oda ve borsaların toplam 2.5 milyon kişiyi istihdam sağlayacağı yönünde söz verdiğini ifade etti. Erdoğan, "Türkiye'deki odalarımız ve borsalarımız inşallah daha da artacak ben bunu da inanıyorum daha da artacak sanayimiz de güveniyorum. Odalarımıza dostlarımıza güveniyorum. Evelallah biz biriz beraberiz kardeşiz yolculuğumuzda böyle devam ettirecek şimdi hem kaydımızı telafi etmek hem de atılım hamlemizi başlatmak için yeni bir seferberlik ilan ediyoruz sanayici esnaf ve çiftçiler ihraç teşvikler destekler ve muafiyetler veriyoruz. Yurtdışından ülkemizde yatırım yapmak isteyenlere kapılarını sonuçta kadar aştık hem batı ülkelerinde hem Ortadoğu'da körfezden hem Orta Asya'dan hem uzak doğudan çok ciddi bir yatırımcı ilgisi var" dedi.



Belediye başkanlarına market ve pazar çağrısı



Erdoğan, belediye başkanlarına market ile çarşı pazarda yüksek rakama satış yapanları hesaba çekmesini isteyerek, "Dolar düştü mü, borsa yükseldi mi, buyurun. Şimdi marketlere bakıyoruz çarşıya pazara bakıyoruz. Maalesef çarşı pazarda marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra araçlar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar tutmuyor. Buradaki belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım bunları silkelemeniz lazım benim vatandaşıma bu şekilde bu fiyatlarda mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı da yapacağız kimse kusura bakmasın bunun adı ticaret değil bunun adı para kazanma değil bunun adı olsa olsa fırsatçılıktır ya kaliteli tefeciliktir. Hatta ülkeye ve millete ihanettir" diye konuştu.



"Gaziantep son dönemde yaşanan dalgalanmalardan en az etkilenen şehirlerimizden biridir sizleri bu ahlaki görüşürüz sebebiyle ayrıca tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Kardeşlerim milletimiz bağrından çıkan bir parti olarak her seçimi erken silgisi olduğumuz halkımıza bir hesap verme vesilesi olarak görüyoruz. Aynı anlayışla her seçimde milletimizin karşısına en çalışkan ehil kadroyla çıkmaya çalışıyoruz. 31 Mart seçimleri içerisinde böyle bir hazırlık yaptık" diye konuştu. - GAZİANTEP

