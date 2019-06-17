Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:18 
Muhammed Mursi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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