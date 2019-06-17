Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
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