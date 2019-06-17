Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mursi" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mursi" paylaşımı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından, Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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