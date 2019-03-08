Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mutafyan İçin Başsağlığı Telefonu
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan
'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan
'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Ateşyan'ı aradı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti" denildi.
Haber: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:59 Kaynak: DHA
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