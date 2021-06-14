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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya mesaj: Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına katkı sağlayan ilk 5 ülke arasındadır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya mesaj: Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına katkı sağlayan ilk 5 ülke arasındadır

14.06.2021 15:48

NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikrara Katkı" oturumuna bir videomesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajında "İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO ve ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına katkı sağlayan ilk 5 ülke arasındadır." ifadeleri yer aldı.

NATO Liderler Zirvesi, bugün Brüksel'de başladı. Dünya liderleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği aile fotoğrafı sonrasında zirve kapsamında oturumlar başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İstikrara Katkı" oturumuna bir videomesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Dünyanın asimetrik tehditlerle yüzleştiği sancılı bir dönemde düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teknolojik gelişmeler, demografik baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgını yeni sınamaları beraberinde getiriyor.

"TÜRKİYE, ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRMEKTE"

Bu durum zorunlu olarak güvenlik ve istikrara dair bakışımızı da etkilemekte, bu konuları bütüncül bir vizyonla ele almamızı zorlamaktadır. Türkiye bu anlayışla bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz.

Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ile aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının ikili meselelerin çözümünün bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.

"DEAŞ'LA ÇARPIŞAN VE BU UĞURDA EVLATLARINI ŞEHİT VEREN TEK NATO ÜLKESİYİZ"

Günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütü ile sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ'la göğüs göğse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz.

Sınır ötesi operasyonlarımızda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARI AYNI ZAMANDA NATO'NUN SINIRLARIDIR"

Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstelendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz. Türkiye NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutası da bu sene Türkiye'dedir.

İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır. Hazırlıklı olabilmek bakımından müttefikler olarak atacağımız adımlar kadar ortaklarımızın kapasite geliştirmelerine yapacağı katkılar da önelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya mesaj: Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına katkı sağlayan ilk 5 ülke arasındadır

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