Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Instagram, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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