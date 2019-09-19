Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirerek resmi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Neşet Ertaş, Instagram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stil danışmanı Ece Sükan, cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı
Amerika'ya yerleşen Kerimcan Durmaz'ın oturduğu siteden kovulduğu ortaya çıktı Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:24:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]