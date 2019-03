Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: "Bizi Tahrik Etmeyin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi tahrik etmeyin, biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama bunun hesabını uluslararası camiada sizlere soracağız. Bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bizlere unutturamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar'da toplu açılış töreninde konuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde Pursaklar'dan rekor beklediğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin, Ankara'nın ve ilçemizin ihtiyacının laf değil hizmet, yatırım olduğunu Pursaklılar çok iyi biliyor. Bu seçimlerde Pursaklar'dan özellikle ezan düşmanlarına, sandıkta esaslı bir ders vermelerini bekliyorum" dedi.



31 Mart yerel seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu bir kez daha yineleyen Erdoğan, "Ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanlar bunlar kimle el ele, CHP ile el ele. Belgeyle konuşuyorum. Şu anda Bay Kemal bunlarla el ele, kol kola, sandığa beraber gidiyorlar. Ankara'da Bay Mansur bunlarla beraber mi? Bunların beraber oylarını istiyorlar mı? 4'lü çete. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve bir de Saadet. Bunlara istiyorum ki sizler hep beraber dersinizi orada verin" ifadelerini kullandı.



İsrail askerlerinin Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, şunları söyledi:



"Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Müslümanların onur davası olan Mescid-i Aksa'yı, Kubbetü's Sahra'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. Şimdi utanmadan, sıkılmadan İsrail'in başındaki o soyguncu kendi ülkesinde yargılanıyor. Netanyahu ve karısı soygundan, suistimalden yargılanıyor. Bu adam şimdi oradan diyor ki, Türkiye'de gazeteciler cezaevinde oradan bize ders vermesin. Ey Netanyahu, sen kendine gel kendine. Sen zalimsin, 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin, kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin, binlerce insanı şu anda hücrelere tıkayan bir zalimsin. Bizim oradaki kutsal mabedimize postallarıyla senin askerin buralara giriyor. Tahrik etme. Bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik, hiçbir Sinagog'a sizin yaptıklarınızı yapmadık, bizi tahrik etmeyin, biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama bunun hesabını uluslararası camiada sizlere soracağız. Bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bizlere unutturamaz. Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz, ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbetü's Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatımı verdim, uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. İsrail'in Başbakanı, Müslümanlara uygulanan zulmü engellemek yerine yaklaşan seçimlere yatırım yapmak için sosyal medyada şahsımı hedef alıyor. Biz bu sosyal medya fedailerini muhatap alacak değiliz, Filistin halkının haklarını ve Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz."



"Bu bayraktan rahatsızlığı olan gidip dilediği paçavraların altında ölebilir"



"Pursaklar'dan bu seçimde ezan, bayrak ve vatan düşmanlarına sandıkta sağlamından Osmanlı tokadı bekliyorum" diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, "Bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız. Ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendilerine yeni bir çatı buldular. CHP örtüsü altında adı iyi kendi fesat partinin makyajı altında FETÖ'cüler, PKK'lılar belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor. Mansur efendinin listesinde de bunlar var. CHP'den FETÖ'cü belediye başkanı adayları var, yüzlerce bölücü örgüt sempatizanları CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar seçildikleri zaman Kandil'e çalışacaklar. Çukur eylemlerinin ardından belediyelerden PKK'yı temizlemek için uğraşırken CHP ve ittifak ortağı bunları kendi sırtlarında belediyeye taşıyor. Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ve sözde İYİ Parti ile olan ittifakını artık gizleme gereği dahi duymuyor. Pursaklar'da bu partinin adayı var mı? Kimi destekliyorlar? CHP'yi destekliyorlar. Aynı şekilde büyükşehir de CHP'yi destekliyorlar. Ankaralı bu ihanete izin verir mi? Bunlar milleti kendileri gibi kör zannediyor. Bunlar benim Ankaralı kardeşimi kendileri gibi gafil sanıyor. Saklamaya çalışsalar da ittifakın iç yüzü her gün ifşa oluyor. Ülkenin ve milletin hayrına olmayan bir ittifakın Ankara'nın hayrına olması mümkün mü? Seçim sürecinde ittifaklarını delikanlıca ortaya koyamayanlar Ankara'yı nasıl açık yüreklilikle yönetecekler. Seçime gidiyoruz ama ne ortada genel başkanları ne de büyükşehir adayları var. Büyük Ankara mitingimizi 23 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Ardından seçimden birkaç gün önce Ankaralı kardeşlerimle birlikte olacağız. CHP, HDP emri nereden alıyor, Kandil'den. Terör örgütlerinden bu talimat alanlara Pursaklı kardeşlerim yürü der mi, milletimiz bunlara Türkiye'nin yönetimini teslim etmediği gibi Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in ve diğer şehirlerimizin belediyelerini de teslim etmeyecektir. Bu ittifak karanlık bir ittifaktır. Önde gözüken başka, arkadaki siluetler başkadır" diye konuştu.



"CHP'ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım"



Erdoğan, Pursaklar'a yapılan yatırımlara ilişkin ise şu bilgileri verdi:



"Toplam yatırım bedeli 176 milyon lira olan 29 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlar arasında 150 yataklı Pursaklar Devlet Hastanesi, Belediye Hizmet Binası, 400 bin metrekare büyüklüğe ulaşan 66 adet park var. Spor tesislerinden kreşlere, sosyal ve kültürel tesislerden cami ve Kur'an kurslarına kadar toplam 29 kalem yatırımın Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar yaptığımız 120 katrilyon liralık yatırımla adeta Ankara'nın çehresini değiştirdik. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ticarette, sanayide, kültür sanatta, her alanda şehrimizi eşi benzeri görülmemiş hizmetlere kavuşturduk. Bay Kemal 10 yıl önce daha iyiydi diyor. Bu adam böyle bir defa koltuğa oturdu mu bir daha oradan kalkmasını bilmiyor. Bir koyun teslim edin onu kaybeder gelir ama koltuğu kaybetmiyor, oraya yerleşti bir daha da kalkmıyor. 31 Mart'ta öyle bir ders verelim ki CHP'ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım."



"Pursaklar'ı Ankara'nın yükselen yıldızı haline getirdik" diyen Erdoğan, Kuyubaşı-Esenboğa metro hattıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu projeyi Pursaklar'a kazandıracaklarını söyledi. - ANKARA

