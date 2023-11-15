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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Bakanlar da seni kurtaramayacak, gidicisin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Bakanlar da seni kurtaramayacak, gidicisin

15.11.2023 12:50  - Güncelleme: 12:54

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de masum sivilleri katletmesine değindi. Bu konu üzerinden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştiren Erdoğan "O bakanlar da seni kurtaramayacak. Daha önce de ifade ettiğim gibi Netanyahu gidicidir. Artık ecelin geliyor." dedi.

Gazze'de İsrail katliamı devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlara AK Parti grup toplantısında bir kez daha tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun birlik mesajı için kameralar karşısına geçtiği anlarda Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Bakan Benny Gantz tarafından yalnız bırakılmasına değinen Erdoğan; "O bakanlar da seni kurtaramayacak. Daha önce de ifade ettiğim gibi Netanyahu gidicidir" ifadelerini kullandı.

KATLİAMIN 40. GÜNÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralandı.

NETANYAHU'NUN BASIN TOPLANTISINI HATIRLATTI

Bugün TBMM'deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananlara tepki gösterdi. Erdoğan, birlik mesajı vermek için Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Bakan Benny Gantz'ı yanına alarak kameralar karşısına geçen Netanyahu'nun toplantı boyunca iki bakan tarafından yalnız bırakıldığı görüntülere değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: O bakanlar seni kurtaramayacak
Başbakan Netanyahu - Savunma Bakanı Yoav Gallant - Genelkurmay Başkanı Benny Gantz

"BAKANLAR SENİNLE AYNI İSTİKAMETTE YÜRÜMÜYOR"

Cumhurbaşkanı, "Netanyahu, iki tarafına birer bakan koymuş basın açıklaması yapıyor ve zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak. Ama o bakanlar bile Netanyahu'yla birlikte aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu? Hayır… Hala olmuyor. Amerika başta olmak üzere batı, hep birlikte hala maalesef tersyüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa, önce farklı açıklamalar yapıyor, daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. Dürüst ol ya. Bir gün öyle bir gün böyle yapma. Aynen şu anda Filistin'dekilerin durumu gibi. Biz istiyoruz ki dimdik, dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka, sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun ya." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: O bakanlar seni kurtaramayacak

"NEYE SAHİP OLURSAN OL GİDİCİSİN"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuvözdeki, kundaktaki bebekleri katledenler, evlerinden kovdukları masumların tepesine bomba yağdıranlar, insanların suyunu, gıdasını, yakıtını keserek ölüme mahkum edenler, 2 milyonu aşkın sivili atom bombasıyla yok etmekten bahsedenler, buradan şimdi Netenyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla… Ama açıklayamaz. Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var, bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor, istediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol gidicisin. Artık ecelin geliyor."

İsrail, Gazze, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Bakanlar da seni kurtaramayacak, gidicisin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Bakanlar da seni kurtaramayacak, gidicisin - Son Dakika
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