Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz Günü'nüzü tebrik ediyorum. Nevruz'un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."