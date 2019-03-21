Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:46
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