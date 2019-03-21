Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:46 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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