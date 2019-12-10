Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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