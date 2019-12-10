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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" dedi.
(İHA)
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