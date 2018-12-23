Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları, Noel yortuları vesilesiyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları, Noel yortuları vesilesiyle tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:53
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