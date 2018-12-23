Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları, Noel yortuları vesilesiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları, Noel yortuları vesilesiyle tebrik etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:53 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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