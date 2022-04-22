Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KYK yurdunda öğrencilerle iftar programında bir araya gelerek burada açıklamalar bulundu. Öğrencilere bir de müjde veren Erdoğan,"Kredi ödemelerini her ay 5-ila 10 arasında yatırıyorduk. Bu ay için 25'inde hesaplara yatıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların satır başları şu şekilde;

"Bizim okul hayatımız Türkiye'nin en zor dönemlerinden biri idi. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık engelleri aştık eser ve hizmet ürettik.

"ARTIK UZAY İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu gençlik Teknofest gençliğidir. Artık uzay için çalışıyoruz. Geçmişte gençlerimizi sağ sol ilerici gereci diye gençliğin birikimini heba edilmesine karşı güçlü duruş sergilenmedi.

PENÇE KİLİT OPERASYONU

Pençe Kilit harekatı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak. 3 şehidimiz var.

"KÖPRÜLERİ DEVLETİN KASASINDAN PARA HARCAMADAN YAPTIK"

Sizler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. İstanbul - İzmir arası 3 saate indi. 1915 Çanakkale köprüsü hizmete alındı. Bunları devletin kasasından para harcamadan Yap İşlet Devret modeli ile yaptık.

"HER VİLAYETTE ÜNİVERSİTEMİZ VAR"

Göreve gelirken ülkemizi 4 temel ilke üzerinde yükselteceğimizi açıkladık. Eğitim, sağlık, adalet. İlk sıraya eğitimi koyduk. Üniversite kapılarında yığılmalar vardı. Şimdi hiç kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'e çıkardık. Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var. Yurtlarımızın sayısın 190'dan 782'ye çıkardık.

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık.

"BU YIL KREDİ VE BURS ALAN 1304 ÖĞRENCİMİZ VAR"

Yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 850 TL nakdi, ayrıca internet ve diğer imkanlar sunuyoruz. Bu yıl kredi veya burs alan 1304 bin öğrencimiz var.

Sporda en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin her bir yerine statlar, kapalı spor salonları ve sahalar yaptık."