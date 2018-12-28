Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilere Sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilere Sürpriz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

İstiklal Marşı yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa katılan öğrenciler sürprizle karşılaştı.

Program sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde servis araçlarına binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda yanlarında duran makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafını saran öğrenciler cep telefonlarıyla öz çekim yaparken kimileri de sürpriz buluşma karşısında yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

Erdoğan'ın öğrencilerle bir araya geldiği anın görüntülerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yurtlarına davet ettiler

Görüntülerde öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, "Beğendiniz mi Kongre Merkezimizi?" diye sordu. Öğrenciler ise "Çok güzeldi, çok beğendik." yanıtını verdi. TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdundan bir görevli ise Erdoğan'ı yurtlarına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise davet teklifine "Esra (Albayrak) ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah." diye yanıt verdi.

"Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün"

Öğrencilerle öz çekim yapan Erdoğan, elini öpmek isteyenlere ise müsaade etmeyerek "El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün." mesajı verdi.

Erdoğan'ın bu sözlerine bir öğrencinin "Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?" karşılığını vermesi gülüşmelere neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Metin Akpınar'ı Kınıyorum" Dediğini İddiasını Yalanlayan CHP'li Vekil, Muhalif Gazeteleri Eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıkladığı Türkiye'nin Siber Kalkanı 'Ahtapot'un Kullanımı Artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 06:36:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilere Sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]