Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilere Sürpriz
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılan üniversite öğrencilerine program sonunda sürpriz yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy
'u anma programına katılan üniversite öğrencilerine program sonunda sürpriz yaptı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy
'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde organize edilen programa katılan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın sürpriziyle karşılaştı. Servislerine binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda yanlarında duran makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Erdoğan'ın etrafını saran öğrencilerden bazıları cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Kimileri de sürpriz buluşma karşısında yaşadıkları mutluluğu paylaştı. O anın görüntülerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
sosyal medya hesabından paylaştı.
ERDOĞAN'I YURTLARINA DAVET ETTİLER TÜRGEV Hümeyra
Ökten Kız Öğrenci Yurdundan bir görevli ise Erdoğan'ı yurtlarına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife "Esra (Albayrak) ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah" cevabını verdi.
(Caner Ünver/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:51 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elini Öpmek İsteyen Öğrenicilere Cevap: Annenizin Babanızın Elini Öpün
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Bakanlığa Atananların Emeklilik ve Yaşlılık Aylıkları Kesilmeyecek
Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim
MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı