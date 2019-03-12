Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilerin İstiklal Marşı Videosuna Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilerin İstiklal Marşı Videosuna Yanıt

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lise öğrencisi Furkan Gündüz'ün İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına, "İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilerin İstiklal Marşı Videosuna Yanıt, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lise öğrencisi Furkan Gündüz'ün İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına, "İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Gölköy Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı'na dair duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir video hazırladı. Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Gündüz, söz konusu videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gündüz'ün paylaşımına Twitter hesabından, "Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak" şeklinde cevap verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Twitter, Mehmet Akif Ersoy, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıfır Gümrükle Patates İthalatına Üreticilerden Tepki: Kararnameyi Görünce Şok Olduk Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı

Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefete Yüklendi: Anket Firmalarıyla Seçim Falı Açıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 22:59:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğrencilerin İstiklal Marşı Videosuna Yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]