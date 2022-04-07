Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğretmene saygı' açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğretmene saygı' açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftarda bir araya geldi. İftarın ardından, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu öğrencilerinin seslendirdiği ilahilere eşlik eden Erdoğan, ardından konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklara iftar sofrasına teşrifleri için teşekkür ederek, öğretmen ve öğrencilerin ramazanını kutladı.

'OKULLARIMIZIN KAPISINI AÇIK TUTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'Ramazan ayının bu yıl bir başka güzel, bir başka huzurlu olduğunu belirten Erdoğan, "Son 2 yıldır, koronavirüs salgını sebebiyle ramazanlarımızı biraz buruk geçirdik. Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Zorlu bir dönemi, hamdolsun önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadıkları günler yaşadılar. Sizlerin de olağanüstü çabalarıyla gerek çevrim içi gerekse yüz yüze olarak eğitim- öğretim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik. Bundan dolayı da tabii başta Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim camiamızın diğer mensuplarına ve siz saygıdeğer hocalarımıza, özellikle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. 2021- 2022 eğitim öğretim yılının dörtte üçünü, okullarımızı açık tutma başarısını göstererek hamdolsun tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son eğitim- öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.'KALABALIK SINIF SORUNUNA SON VERDİK'Son 20 yılda öğretmenlerin mesleklerini 'huzuru kalple' yapabilmeleri için yoğun çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, "Eğitim ortamlarımızı insani, fiziki, bilimsel ve teknolojik bakımdan geçmişle mukayese edilemeyecek standartlara kavuşturduk. Ülkemizin dört bir yanında 351 bin yeni derslik inşa ederek okullarımıza 729 bin yeni öğretmen atayarak öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıf sorununa son verdik. Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin, altını çiziyorum yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. Bu atamalar ve yeni derslikler sayesinde Türkiye , öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını Allah'a hamdolsun yakaladı" dedi.'EN AZ STRES YAŞAYAN ÖĞRETMENLER, BİZİM ÖĞRETMENLERİMİZDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettiklerini belirterek, "Derslerin daha verimli bir şekilde işlenebilmesini temin etmek için 503 bin sınıfa etkileşimli tahta kurduk. Yeni atamaların ve artan derslik sayısının yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve özlük hakları konusunda da gözle görülür ilerlemeler kaydettik. Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. OECD'nin verilerine göre; Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de herhalde aynı düşünüyoruzdur, bizim öğretmenlerimizdir. Hiç şüphesiz bu alanda hayata geçirdiğimiz en önemli reformlardan biri, Öğretmenlik Meslek Kanunu 'dur. Öğretmenlik mesleği gibi mukaddes bir vazifede, kariyer hedefi ve basamaklarının olmaması ciddi bir eksiklikti. Şubat ayında yasalaşan kanunla, hem bu eksikliği giderdik hem de öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimizi müstakil bir meslek kanununa kavuşturmuş olduk" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hayırlı olmasını dileyerek, "Devletimizin imkanları genişledikçe, inşallah bundan öğretmenlerimiz hak ettikleri payı alacaklardır ve bunun sağlamaya devam edeceğiz. Eğitim- öğretimin amacı, sadece başarılı bir mühendis, doktor, girişimci, hukukçu, akademisyen, siyasetçi, bürokrat yetiştirmek değildir. Eğitim- öğretimin öncelikli hedefi, tüm bunlarla birlikte, evlatlarımızın iyi birer insan ve iyi birer vatandaş olarak da yetişmelerini sağlamaktır. Diğer türlü yapılan onca yatırımın, verilen onca emeğin, gösterilen onca çabanın, heba olması tehdidiyle karşılaşmamız muhtemeldir" dedi.'ÖĞRETMENLERİMİZE DE ANNE- BABA SEVİYESİNDE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ SAĞLAMALIYIZ'Manevi boyutu eksik bir kalkınmanın kendilerini nasıl felakete sürüklerse manevi yönü ihmal edilmiş bir eğitim- öğretimin de toplumu ifsat edeceğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşması ile birlikte, evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler, millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle aile ortamından başlayarak küçük yaştan itibaren çocuklarımıza, milli ve manevi değerlerimizi muhakkak aşılamanın mücadelesini vermeliyiz. Öğretmenlerimize de anne- baba seviyesinde saygı gösterilmesini, el üstünde tutulmalarını hep birlikte sağlamalıyız. Bu konuda ebeveynlerle birlikte öğretmenlerimize de önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Zira ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri de inşa edebiliriz. Millet olarak sizlerin emeği ve fedakarlığı ile nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıkla akımlarından koruyabiliriz. Evlatlarını sizlere emanet eden milletimizin vebali öğretmenlerimizin boynundadır."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bursa Tophane Mesleki Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri tarafından mikromekanik atölyesinde yapılan ilk kol saatini hediye etti.

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Haber: Buğra OLAÇ/ ANKARA,