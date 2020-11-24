Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

24.11.2020 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okullarımızın fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim-öğretim sistemimize sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştık" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okullarımızın fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim-öğretim sistemimize sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştık" açıklamasında bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize Rabbim'den sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Öğretmen, öğrettiğiyle birlikte eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişidir. 'Güçlü toplum, güçlü Türkiye' hedefimize ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim-öğretim politikası ile ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu anlayışla 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz andan itibaren eğitim-öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarında kadar, eğitim alanında tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdik. Okullarımızın fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim-öğretim sistemimize sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştık. Son 18 senedir olduğu gibi, bu sene de bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ediyoruz. Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Öte yandan, bu yıl tüm dünyayla beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs salgını sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak devam ettiriyoruz. Öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürüttüklerine inanıyorum. Kovid-19 salgınına kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm eğitim öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


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