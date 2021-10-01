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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk paylaşımı

01.10.2021 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk paylaşımı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'e rahmet diledi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim-İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk paylaşımı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk paylaşımı - Son Dakika
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