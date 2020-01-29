Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un, 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:08 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un, 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olçok için dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.
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