Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcuları tebrik etti - Son Dakika

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye 'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır." ifadesini kullandı.

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