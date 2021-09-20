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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj salonu konuşmasıyla inletti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj salonu konuşmasıyla inletti

20.09.2021 14:42

BM Genel Kurulu'nda konuşmak ve Türkevi'nin açılışını yapmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konferansa katıldı. Erdoğan'ın tüm dünyaya önemli mesajlar verdiği konuşmasından önce ise kürsüye New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj çıktı. Wahhaj, "83 milyonluk ülkenin liderisiniz. Bu çok büyük bir iş. Ama bence siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz" sözleri ile büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD'de Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu.

Erdoğan, gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse de bireysel olarak İslam düşmanlığıyla mücadele edildiğini gördüğünü ve bundan da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sahip olduğunuz bu engin tecrübeyle nefret suçları ve kültürel ırkçılıkla mücadeleye daha fazla katkı vermeniz çok önemlidir. Türkiye olarak biz de uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz" dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELENİN GÜNDEM OLMASI İÇİN ÇABALIYORUZ"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu yöndeki çabaların başını çektiklerine işaret eden Erdoğan, "Dinimize ve Müslüman kardeşlerimize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü girişimi destekliyoruz. İslam düşmanlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşların gündeminde tutulması için çaba sarf ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm mücadeleye siz Amerikalı Müslüman kardeşlerimizden de güçlü destek ve katkı bekliyoruz" diye konuştu.

"Amerika'da elde ettiğiniz başarılar en az sizler kadar bizi de milletimizi de gururlandırmaktadır" ifadesini kullanan Erdoğan, Amerika'daki başarılı iş ve bilim insanlarının sayısının daha da artacağına inandığını söyledi.

"TÜM MÜSLÜMAN DÜNYASININ LİDERİSİNİZ"

New York'ta Erdoğan'ın katıldığı programda bir Müslüman kanaat önderi konuşmasında sadece tek bir şey söyleyip kürsüden indi. O kişi çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj'dı. Siraj Wahhaj, "83 milyonluk ülkenin liderisiniz. Bu çok büyük bir iş. Ama bence siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası salondaki katılımcılar alkışlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj salonu konuşmasıyla inletti

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj salonu konuşmasıyla inletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj salonu konuşmasıyla inletti - Son Dakika
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