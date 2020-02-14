Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan devleti ve halkından çok güçlü destek geldi. Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. Yüzyılın planı diye yutturulan plan bir barış planı değil işgal planıdır."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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