Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan devleti ve halkından çok güçlü destek geldi. Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. Yüzyılın planı diye yutturulan plan bir barış planı değil işgal planıdır."
(İHA)
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