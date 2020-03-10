Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır. Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor. Bu konularda Sayın Miçotakis maalesef çok geri kalmış bir konumda. Kendisinin önce uluslararası hukuku öğrenmesi lazım. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni bir okuması lazım. Sınır hattında takındıkları tavrın bir cinayet olduğunu bilmeleri lazım. İspanyolların bizde bulunan Patriot'ları şu anda NATO'nun bizim için görevlendirdiği pakettir. Bu gündeme geldi. Ancak ilave bir paket konusu gündeme gelmedi. Ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı. Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor. Buralardan cahil kalmış birisi. Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. Salgın belirginleştiği andan itibaren erken bir dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk" dedi.

(İHA)