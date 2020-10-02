Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'den ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir"

-"Hastanemiz sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye hizmet verdi"

- "Türkiye yeniden kurulmak istenen dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Kriz olaylarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafında yer alıyor"

-"Kriz noktalarını birleştirdiğinizde açıkça Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı görülüyor. Biz bu kuşatmayı çok önceden gördük, bu kuşatmayı yaracak hamleleri bir bir hayata geçirdik"

-"Dünya beşten büyüktür diyerek küresel sistemi bloke etmek isteyenlere bunun o kadar kolay olmayacağını gösterdik"

-"Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Artık hem sahada hem de masada asli bir yeri olan ülke olduk. Elbette bunun bir bedeli oldu. Uluslararası baskılarla, ekonomik saldırılara maruz kaldık. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar başaramayacaklar"

-"Bugün Türkiye terör örgütleri ile mücadelesinde tarihinin en başarılı gününü yaşıyor. Sınırlara dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı sınırlarımızın ötesinde mücadele ile verdik. Saldırıları merkezinden kontrol altına almak için yaptık"

-"Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Libya anlaşması ile Doğu Akdeniz'in önemli bölümünü meşru faaliyet alanına dönüştürdük. Karadeniz'deki keşfedilen rezerv moral bulmamıza vesile oldu. Komik gövde gösterileri ile Doğu Akdeniz'de geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarına kulak vermek zorunda kaldı"

-"Bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başladı. Ermenistan, Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden saldırdı ama bu defa beklemediği netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir hareket başlattı"

-"Şu ana kadar başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Tüm imkanlarımız ve kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir"

(İHA)