Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oy Sandıklarına Sahip Çıkma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oy Sandıklarına Sahip Çıkma Çağrısı

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutanakların Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilinceye kadar vatandaşları sandıkların başında olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oy Sandıklarına Sahip Çıkma Çağrısı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutanakların Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilinceye kadar vatandaşları sandıkların başında olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Seçim günü sandıklar kurulup oy kullanma işlemi tamamlanıncaya, tutanaklar YSK'ya teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca sizleri sandıkların başında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanarak vatandaşlara çağrıda bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Politika
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