Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oyuncu Akbağ'a Taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oyuncu Akbağ'a Taziye

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oyuncu Akbağ'a Taziye, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Demet Akbağ, Politika
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