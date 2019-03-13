Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oyuncu Akbağ'a Taziye
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:02 Kaynak: AA
Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir
Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin
Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi
Bodrumspor'da Engin İpekoğlu Dönemi Bitti