Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oyuncu Akbağ'a Taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

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