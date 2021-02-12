Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu.

"HÜSNÜ NİYETİ BİLE HAK ETMİYORLAR"

Konuşmasında Milli Uzay Programı ile ilgili yapılan yorumlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Programımızı paylaştık. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her türlü hayırlı gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor, rahatsız oluyorlar. Kimi şakaya vuruyor, kimi de göstere göstere kinlerini göstermekten çekinmiyor. Artık bu ruh hali siyasi rekabetle, çıkar çatışması ile izah edilemeyecek bir görünüme bürünmüştür. Havalimanı yaparsınız buraya uzay mekiği mi inecek derler. Uzay programı açıklarsınız yapacak başka bir işiniz mi kalmadı derler. Yarın uzaya kendi aracımızı gönderdiğimizde dünyaya mı sığmadınız diyeceklerini duyar gibiyim. Asıl sıkıntısı devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olması. Kör husumetin yürütülen işlere takoz olmasına da izin vermeyiz. olmayan projeleri ballandırarak anlatarak icraat açıklarını kapatmaya çalışırlar. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek, her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mı bilmiyorum. Bu kesimi mazur görmek istiyoruz ancak bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar" dedi.

"DEMEK Kİ BİR YERLERDE BİR ŞEYLER EKSİK"

Açıklamasının devamında "Burada bir özeleştiri yapmak istiyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Aile, eğitim, kültür konularında arzu ettiğimizi yapamadığımızı da kabul etmek istiyorum. Bizden önceki neslin, bizim neslimizin ve sonraki neslin hayatı bu çarpıklıklarla savaşarak geçti. Ayasofya'dan başörtüsüne kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi diri tuttu. Bugün pek çok sıkıntılı görüntü ile karşı karşıyayız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik. Önümüzdeki dönemde aileden kültür sanata bu konuları öncelikli gündemimize alacağız."