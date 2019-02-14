Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özfaturacı'nın Oğluna Taziye Telefonu
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci, yazar ve eski Yes¸ilay Genel Bas¸kanı Mustafa Necati O¨zfatura'nın ogˆlu Murat O¨zfatura'yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, vefat eden gazeteci, yazar ve eski Yes¸ilay Genel Bas¸kanı Mustafa Necati
O¨zfatura'nın ogˆlu Murat O¨zfatura'yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın gazeteci, yazar ve eski Yes¸ilay Genel Bas¸kanı Mustafa Necati O¨zfatura'nın vefatından dolayı ogˆlu Murat O¨zfatura'yı telefonla arayarak, aileye bas¸sagˆlıgˆı dileklerini ilettiği aktarıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:39 Kaynak: DHA
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