Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pandemi hastanesi eleştirilerine yanıt:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe ve Yeşilköy hastanelerine yönelik eleştirilere yanıt vererek, "Sağlık turizmine yönelik bu her iki yere de yurt dışından ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılım. Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır" dedi.



Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanması Töreni, Gayrettepe Metro İstasyonu'nda gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yetkililerin katıldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile bağlandı.



Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün rekorların yaşandığı metro hattında tünel inşaatında ışığı göreceğiz. Çift tüple 68 kilometreyi aşan tünel, çalışmalarımız ardından Gayrettepe istasyonuna ulaşıyoruz. İlk ray kaynağını gerçekleştirdiğimiz bu projede tünel kazma makine sayısı ve hızında dünya rekorlarını kırdır. Yapım hızında kırdığımız rekoru işletme hızında da kıracağız. 37,5 kilometrelik hattımızda 9 istasyonarasında önce tam otomatik ardından sürücüsüz trenlerimiz saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu kıracaklar. Her gün 600 bin hemşehrimiz Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecekler. Şehir içi trafik yükünü önemli oranda azaltacaktır. Gayrettepe Kağıthane İstanbul Havalimanı hattında yolcu ulaşımı daha kolay, konforlu hızlı olacaktır" dedi.



Projenin Gayrettepe İstasyonu'nda Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı ve metrobüs ile bağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, yapımı devam eden İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattında da Kayaşehir istasyonundan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne entegrasyon sağlanacağını söyledi.



Ulaştırma Bakanlığı'nın şu anda İstanbul'da 233 kilometre raylı sistem hizmet verdiğini söyleyen Karaismailoğlu, "İstanbul genelinde yapımı devam eden 85 kilometrelik metro hattı projeleri tamamlandığında kent içi raylı sistem uzunluğu tam 318 kilometreye ulaşacaktır. Şu anda içerisinde bulunduğumuz 37,5 kilometrelik bağlantısıyla birlikte yaklaşık 9 kilometrelik Bakırköy, Bahçelievler Kirazlı Metrosu 32 kilometrelik İstanbul Havalimanı Halkalı, Marmaray raylı sistem bağlantısı ve 7,5 kilometrelik Sabiha Gökçen Havalimanı demir yolu bağlantısı çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir" dedi.



"Metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülecek"



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.



Metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini vurgulayan Erdoğan, "Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatları ile bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Metro hattımızın ray döşeme, sinyalizasyon ve diğer işlemleri tamamlanarak hedeflenen süreden önce hizmete girmesini diliyorum. Bu metro hattında da yeri ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdik. Kendi alanında dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanını şehir merkezine bağlayan bu metro hattı ile İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz. Korona virüs salgını sebebiyle dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden oluşacağının konuşulduğu bir dönmede bu proje Türkiye'ye büyük bir avantaj kazandıracaktı. İstanbul'u turizmden kültüre, finanstan teknolojiye her alanda küresel merkez haline getirme yolunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



İstanbul'da yapımı süren pandemi hastanelerine dün gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Erdoğan, "Yeşilköy ve Sancaktepe'deki yaklaşık biner odalı sağlık tesislerimizin son şöyle bir teftişini yaptık. İnşallah bayram sonuna kadar açılışlarını yapacağız. Hadımköy'de tarihi bir eserin Sultan Abdülhamit'ten kalma onun da tamamıyla restorasyonunu yaparak Doktor İsmail Niyaz Kurtulmuş Hastanesi olarak sizlere kazandıracağız. Durmak yok, korona virüs vs bizi durdurmuyor. Ekranda tünelleri görüyorsunuz çift tüp ve bizler burada nasıl dağları deliyorsak, yerin altında da yine buraları delmek suretiyle önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz" şeklinde konuştu.



"Terörle mücadelede gösterdiğimiz başarıyı, salgın ile mücadelede tekrarladık"



Gelişmiş devletlerin çaresiz kaldığı salgın sürecinde Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşıladığını ve dostlarına da destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Dün terörle mücadelede, sınırlarımızı savunmada, demokrasimizi güçlendirmede gösterdiğimiz başarıyı bugün salgın hastalıkla mücadelede tekrarladık. İnşallah bu salgının üstesinden gelecek ve çok daha büyük bir sıçrayışla yolumuza deva edeceğiz. Bugün metro hattı gibi yatırımlar gelecekte büyük atılımın yeni manivelaları olacaktır. Türkiye bugün toplam 785 kilometre şehir içi raylı sistem uzunluğuna sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı envanterinde halen inşası süren 151 kilometre, projesi tamamlanan 244 kilometre ve etüt proje aşamasında 208 kilometre olmak üzer toplam 921 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı vardır. Bunları devam ettireceğiz. Başladığımız her yeni proje bize çok büyük heyecan veriyor. İnşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz" dedi.



"İstanbul mazeret değil hizmet bekler, biz biz hangi kurumun görev alanında olduğuna bakmaksızın İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz"



İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkartmak için çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz emeklerin en büyük şahidi İstanbul halkıdır. Nasıl bir İstanbul devraldığımız ve şehri nereye getirdiğimizi görmek için adil bir vicdan, duyan bir kulak, gören bir göz yeterlidir. İstanbul'un potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verme imkanı yoktur. Bu şehrin her zerresine sinmiş olan medeniyetimizden nasibini almayanlar, İstanbul ile gerçek anlamda bütünleşemez. 'Aşk ile çalışan yorulmaz' sözünde olduğu gibi İstanbul'a hizmet etmek, yatırım yapmak imkandan önce inanç meselesidir. Şartların zorluğu sadece mücadele azminin yükseltilmesinin gerektirir. İstanbul mazeret değil hizmet bekler. Bunun için biz hangi kurumun görev alanında olduğuna bakmaksızın İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyor, yatırımlarını aksatmıyoruz. Havalimanından hastanesine, yolundan temizliğine, parkından metrosuna kadar İstanbul'un her talebine çözüm üretiyoruz" açıklamalarında bulundu.



"Türkiye bu noktada sağlık üssü olacak"



Sancaktepe ve Yeşilköy'de yapılan hastanelere yönelik eleştirileri de yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar. 'Ne Sancaktepe ne Yeşilköy hastanelerine ihtiyaç yok.' Bunların ufku çok ama çok dar. Bakınız biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı bilmezler. Orada geçmişte askeri bir havalimanı vardır. Aynı şekilde Yeşilköy. Burada zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Burada millet bahçemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılım. Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani geçmişte Türkiye'den Cleveland'a gidiyorlardı ya, bundan sonra inanıyorum İstanbul'a gelecekler. Şehir hastanelerimizle zaten nam saldık. Şu an Başakşehir hastanemizin ikinci etabını da önümüzdeki haftalarda bitiriyoruz. 2 bin 500 yatağı aşkın kapasitesiyle dev bir şehir hastanesini İstanbul'umuza ayrıca kazandırıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek hamlelerimiz İstanbul'u dünyanın merkez şehirleri arasında en önlere çıkrma hedeflerimize bizi ulaştıracaktır." - İSTANBUL