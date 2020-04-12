Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

Farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan köklü bir medeniyetin mensupları olarak ülkede hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşları kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi, yüzyıllardır sevinç¸ ve kederde kader birliği yaptığımız Hristiyan vatandaşlarımızın da dinlerini serbestçe yaşayabilmeleri için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gerçekleştirdikleri bazı çalışmaları hatırlatmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"1000 yılı aşkın bir tarihe sahip Akdamar Kilisesi büyük bir özenle restore edilmiştir. İstanbul Balat'ta yer alan Demir Kilise, restorasyon çalışmalarının ardından 2018 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Arasında kilise ve manastırların bulunduğu Süryanilere ait taşınmazların mülkiyet sorunu çözülmüş, söz konusu tapular Süryani cemaatine devredilmiştir. 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi'nin temeli atılmıştır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında zarar gören Mar Petyun Keldani Kilisesi ve Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'nin onarım çalışmaları ise sürmektedir. Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış¸ içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancını serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum."

"Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Kovid-19 salgını nedeniyle bütün dünya zor bir süreçten geçerken, tedbirler dolayısıyla Hristiyan vatandaşların da bu yıl Paskalya yortusu için kiliselerde bir araya gelemeyeceklerini aktaran Erdoğan, "Ancak inanıyoruz ki gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla ülkemiz bu süreci en az etkiyle atlatacak ve en kısa zamanda hayat hepimiz için tekrar normal akışına dönecektir." ifadelerini kullandı.

Karşılaştıkları her zorlukta aziz milletin her bir ferdinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini Kovid-19 ile mücadele sürecinde de göstermiş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu zor günlerde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şiarıyla başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası da bir kez daha göstermiştir ki milletimizin birbirine verdiği destek ve güçle aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Paskalya yortusu dolayısıyla, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Paskalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:32 Kaynak: AA

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