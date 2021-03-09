Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e başsağlığı telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla aradı, kendisine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi. - ANKARA