Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe" harekatı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe" harekatı mesajı

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını paylaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:56 Kaynak: İHA
Irak, Hakurk, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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