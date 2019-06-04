Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatındaki askerlere bayram telefonu
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:07 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.
Erdoğan, Büyük Çamlıca
Camii'nde bayram namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
namazın ardından, Pençe Harekatı'nda görev yapan askerlerle telefonla görüştü, bayramlarını tebrik etti.
Erdoğan telefon görüşmesinde, askerlere "Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı'nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.
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