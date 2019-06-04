Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatındaki askerlere bayram telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatındaki askerlere bayram telefonu

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatındaki askerlere bayram telefonu, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.
Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından, Pençe Harekatı'nda görev yapan askerlerle telefonla görüştü, bayramlarını tebrik etti. 
Erdoğan telefon görüşmesinde, askerlere "Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı'nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:07 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Güncel
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