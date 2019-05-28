Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe Operasyonu" mesajı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik "Pençe Operasyon Planı"nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik "Pençe Operasyon Planı"nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik yürütülen "Pençe Operasyon Planı" dolayısıyla, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı
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