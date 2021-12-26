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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak

26.12.2021 11:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki bir sitede pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum, Vali bey ve Fatma Hanım ne gerekiyorsa yapacaklar" dedi.

Gaziantep'te geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, sitenin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, site sahiplerine ait pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen köpeğin saldırısından kurtulamayan küçük kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Türkiye genelinde büyük infial yaratan bu olaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün partisinin Gaziantep İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda tepki göstererek, "Bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

ASİYE'NİN BABASINA TELEFON

Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Asiye'nin babası Hüseyin Ateş'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlk olarak Asiye'nin durumunu soran ve küçük kızın gözlerinden öptüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Gerek Vali bey, gerekse Fatma hanım, bizim belediye başkanı. İnşallah onlar da gerekli şeyleri yapacaklar. Ben de Asiye'nin gözlerinden öpüyorum, rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Nasıl şu anda konuşuyor mu? Ben Ömer bey ile sürekli irtibatta olacağım."

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Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, oyunlar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak - Son Dakika
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