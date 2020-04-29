Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polisin kazara ateşiyle ölen gencin ailesine taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurulan Suriyeli gencin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani'ye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dilediği öğrenildi.



Yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtmiştir.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın" dediği kaydedildi.



Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün Afrin'de terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etmiştir. - İSTANBUL