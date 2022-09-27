Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferimizin 484'üncü yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan 'da ve dünyada fedakarca görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.