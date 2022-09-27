Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması

27.09.2022 13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ile 'Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ile 'Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferimizin 484'üncü yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'da ve dünyada fedakarca görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması - Son Dakika
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