Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

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