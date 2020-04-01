Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Erdoğan, iletisinde "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:10 Kaynak: AA
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