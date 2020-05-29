Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek sağlık alanında farklı bir konuma gelmiştir. Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan, "Her alanda hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz" başlıklı grafikte, şu ifadeler yer aldı:

"Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı konuma gelmiştir.

Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler ülkemizi ziyaret etmektedir.

Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir.

İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz olacaktır."

"Hastane depreme dayanıklı olarak inşa edildi"

Hastanenin teknik detaylarının da yer aldığı grafikte, 125 bin metrekare alan üzerine 45 günde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli hastanede, 432 yoğun bakım ünitesi ve 16 ameliyathane bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, hastanenin 50 bin metrekare peyzaj ve otopark alanı, 500 araç kapasiteli otoparka sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Muhtemel bir depremde yaralıların tedavisinde etkin rol oynayacak." cümlesinin yer aldığı grafikte, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin bu hastanede yaşatılacağı vurgulandı.

Grafikte merhume Prof. Dr. Feriha Öz'ün ve hastane binasının fotoğrafları kullanıldı.